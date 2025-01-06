Когда ВСУ улучшат позиции на фронте: достиг ли Путин своих целей на данный момент

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Кравцев Сергей
Россияне не сбавляют темп и продолжают свое наступление. Эту информацию подтверждает мониторинговый канал DeepState, фиксируя все больше захваченной врагом территории Украины. Однако мы все ждем, что ВСУ смогут улучшить позиции на фронте. Когда это может произойти? Какую цену платит Россия за каждый метр захваченных территорий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" отметил, что украинские силы обороны смогут усилить свои позиции на фронте только при достаточном количестве ресурсов. При этом, как обратил внимание эксперт, по крайней мере, с поставками оружия от союзников в ближайшие месяцы проблем не будет.
В то же время, отметил Селезнев, по вопросу личного состава все не так гладко.
Он выразил надежду, что недостатки, связанные с подготовкой персонала, будут устранены – и в европейских странах, и в Украине.
При этом он уверен, что с технической составляющей проблем быть не должно. Хотя в Украине все еще не хватает систем ПВО и ракет, но что касается боеприпасов, то, по мнению эксперта, их достаточно.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Общественное" отметил, что Россия заплатила большую цену за захваченную в 2024 году часть территории Украины, но не достигла стратегических целей.
Тимочко подчеркнул, что враг при тактических успехах несет постоянные стратегические потери. Путин ставил стратегические задачи перед своим военным командованием на 2024 год. Однако россияне не сумели добиться ни одного – не оккупирована Харьковская, не оккупирована полностью Донецкая и Запорожская области, не восстановлен контроль врагом за Херсонской областью. Харьковщина стоит, хотя Путин ее определял как санитарную зону, то есть там должна была быть сплошная руина, голое поле.
Читайте на портале "Комментарии" — настоящий ад: в DeepState назвали населенный пункт, где россияне гибнут, но продолжают штурмы.
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