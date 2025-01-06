Когда ВСУ улучшат позиции на фронте: достиг ли Путин своих целей на данный момент

Россияне не сбавляют темп и продолжают свое наступление. Эту информацию подтверждает мониторинговый канал DeepState, фиксируя все больше захваченной врагом территории Украины. Однако мы все ждем, что ВСУ смогут улучшить позиции на фронте. Когда это может произойти? Какую цену платит Россия за каждый метр захваченных территорий? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В вопросе личного состава все не так гладко

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" отметил, что украинские силы обороны смогут усилить свои позиции на фронте только при достаточном количестве ресурсов. При этом, как обратил внимание эксперт, по крайней мере, с поставками оружия от союзников в ближайшие месяцы проблем не будет.

"Ключевой фактор – это ресурсы. Ресурсы – это не только живая сила, то есть мотивированный, обученный персонал, но и вооружение и техника. Есть хорошие новости, поставки через океан идут. Я думаю, что этих поставок нам хватит минимум на шесть месяцев 2025 года", – рассказал эксперт.

В то же время, отметил Селезнев, по вопросу личного состава все не так гладко.

"С одной стороны есть хорошие новости от наших британских партнеров о подготовке 200 пилотов и техперсонала, с другой стороны, есть проблемы с подготовкой 155-й бригады Анны Киевской, которая готовилась во Франции", — говорит эксперт.

Он выразил надежду, что недостатки, связанные с подготовкой персонала, будут устранены – и в европейских странах, и в Украине.

При этом он уверен, что с технической составляющей проблем быть не должно. Хотя в Украине все еще не хватает систем ПВО и ракет, но что касается боеприпасов, то, по мнению эксперта, их достаточно.

"Всем необходимым в первую половину 2025 года американское правительство обеспечит нас", — убежден он.

Враг при тактических успехах несет постоянные стратегические потери

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Общественное" отметил, что Россия заплатила большую цену за захваченную в 2024 году часть территории Украины, но не достигла стратегических целей.

"Если мы говорим о потерях квадратных километров, то это нужно рассматривать в плоскости коэффициента полезного действия использования русских солдат для захвата этой территории. А там получается, что примерно на один квадратный метр Россия теряла убитым или тяжело раненым русского солдата. Даже на кладбище дают 2 квадратных метра, а здесь на один кв.м оставляли одного солдата. их, если бы это была демократическая страна. Потери в 400 тысяч в год это цифра, которая может пугать нас, мир, но не Путина", — подчеркнул он. При этом добавил, что с нашей стороны всегда речь идет о выборе между сохранить личный состав и сохранить территории – и здесь основная жизнь людей, потому что территории вернем", – говорит эксперт.

Тимочко подчеркнул, что враг при тактических успехах несет постоянные стратегические потери. Путин ставил стратегические задачи перед своим военным командованием на 2024 год. Однако россияне не сумели добиться ни одного – не оккупирована Харьковская, не оккупирована полностью Донецкая и Запорожская области, не восстановлен контроль врагом за Херсонской областью. Харьковщина стоит, хотя Путин ее определял как санитарную зону, то есть там должна была быть сплошная руина, голое поле.

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