Сегодня Россия имеет возможность восстанавливать свои войска быстрее, чем нести потери, поэтому ее армия не находится в критическом положении, сообщил директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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Эксперт отметил, что у РФ достаточно ресурсов для продолжения боевых действий против Украины, в частности в части живой силы.

"Чтобы российская армия потеряла способность вести активные боевые операции, каждый день ей нужно терять от 1300 до 1600 солдат", — подчеркнул Лакийчук.

Именно поэтому он оценивает состояние российских войск как относительно стабильное.

"Сейчас российские войска не в критическом положении. У них есть определенные проблемы, но в целом ситуация для них благоприятна", — добавил эксперт.

По его словам, российские вооруженные силы сохраняют определенный потенциал и пока не терпят катастрофических потерь, которые заставили бы их прекратить активные боевые действия.

Отметим, что с начала 2025 г. численные потери российской армии в войне против Украины превысили 267 400 военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Сырский подчеркнул, что каждый ликвидированный оккупант приближает Украину к справедливому миру. Он также поблагодарил украинских защитников и защитниц за отвагу, выдержку и непоколебимую веру в победу.

Ситуация на фронте показывает, что хотя у РФ есть ресурсы для ведения войны, длительные потери способны существенно снизить ее боевой потенциал. Эксперты убеждены, что поддержка и эффективные действия украинских военных остаются ключевыми для завершения конфликта.

Как уже писал портал "Комментарии", российские кафиры продолжают безуспешные попытки захватить город Покровск в Донецкой области. Вместо того чтобы вести открытые наступательные действия, враг прибегает к циничным методам психологического давления на местное население. По данным прессслужбы 7 корпуса Десантно-штурмовых войск, оккупанты разбрасывали в городе дроны с открытками, в которых призывают жителей сдавать позиции ВСУ и принимать так называемый "русский мир".