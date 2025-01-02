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Когда Украина сможет выйти на границы 1991: какие территории будет возвращать в первую очередь

Война не остановится до тех пор, пока Украина не выйдет на границы 1991 года

сегодня, 13:24
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Ткачик Олеся

Запустить процесс прекращения боевых действий или заморозить войну в Украине в короткие сроки технически невозможно, об этом в интервью "Главреду" сказал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, этот вывод базируется на предыдущем опыте, в частности попытках разведения войск после Минских соглашений. Даже тогда, когда линия фронта составляла 400 км, а численность войск обеих сторон не превышала 30 тысяч, организовать прекращение огня оказалось очень сложно, отметил эксперт.

Когда Украина сможет выйти на границы 1991: какие территории будет возвращать в первую очередь

Украина

Сейчас, говорит Свитан, ситуация значительно сложнее: протяженность фронта достигает 2 тысяч км, а численность группировок превышает 600 тысяч военных. При таких масштабах разведение войск нереалистично.

При этом эксперт убежден, что завершение горячей фазы войны станет возможным только после того, как Вооруженные Силы Украины выйдут на международно признанные границы 1991 года. Однако даже после этого будет оставаться много вызовов, в частности, необходимость обеспечения безопасности на приграничных территориях и организация вывода войск с потенциально занятых российских территорий.

Эксперт видит оптимальным вариантом введения миротворческих сил ООН, так называемых "голубых шлемов", на границы 1991 года. Однако это возможно только с согласия украинской власти и общества, и такой процесс требует значительного времени для реализации.

"Выход на границы 1991 года, исходя из нынешней ситуации, возможен не раньше, чем через три года. Год-полтора нам нужно воевать за Крым (а только так можно освобождать территории: сначала Крым, а потом все остальное). Потом года два, по меньшей мере, нужно отрезать Донбасс от России и зачищать его. Так что общее количество времени на боевые действия – это года три, подчеркиваю, по меньшей мере", — подчеркнул Свитан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе хотят, чтобы в Украине просто перестали стрелять.




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Источник: https://glavred.net/interview/v-2025-m-vsu-provedut-operacii-analogichnye-kurskoy-eshche-v-dvuh-oblastyah-rossii-svitan-10626872.html?_gl=1*uti2hq*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczNTgwOTQyOS4xMTEzLjEuMTczNTgwOTQ3Ni4xMy4wLjA.*_ga_XPHWQKG
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