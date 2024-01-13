Когда Украина сможет вернуть преимущество на фронте: прогноз NYT

Украинская армия сможет вернуть преимущество на фронте в 2025 году при наличии достаточной западной помощи. Если помощь Запада не будет достаточной, Украина начнет проигрывать войну. Об этом в разговоре с газетой New York Times заявил военный эксперт Майкл Кофман, передает портал "Комментарии".

РФ перехватила инициативу на фронте. Фото из открытых источников

Издание пишет, что "украинцы устали, у них не хватает боеприпасов, их численное преимущество и перспективы выглядят мрачными".

NYT передает слова бойцов ВСУ, которые сказали, что "на данный момент мы можем остановить россиян, но кто знает, сможем ли это делать завтра или послезавтра".

Издание отмечает, что у украинской армии сложная кадровая проблема, поскольку "ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, при этом часто за счет старых и плохо обученных новобранцев".

Вторая проблема ВСУ, пишет NYT, – нехватка снарядов. Издание отмечает, что российская армия сейчас находится в положении, в котором была до лета 2022 года, когда оккупанты могли просто выматывать украинские позиции, пока у бойцов ВСУ не заканчивались боеприпасы.

Кроме того, пишет NYT, потеряли актуальность и западные кассетные снаряды, поскольку россияне атакуют мелкими группами, а свои окопы они сделали еще более глубокими и менее уязвимыми для кассетных снарядов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.