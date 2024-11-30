В ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронтах во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал Кристиан Фрейдинг.

По оценкам немецкого генерала, российская армия теряет до двух тысяч человек в сутки.

Генерал считает, что особенно критическая ситуация для Украины сложилась в районе города Покровска, который является важным транспортным узлом для Сил обороны.

"Думаю, что Покровск ВСУ придется оставить в конце этого года или в начале 2025 года",– сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в грузинских городах продолжаются протесты против решения правительства приостановить евроинтеграцию страны. Политолог Николай Мельник отметил, что коллективный Запад на примере Грузии может видеть, что бывает, когда страна, долгое время являвшаяся его союзником, устает стоять в очереди к НАТО и начинает за российские деньги "независимый дрейф". Аналитик также добавил, что провластный мэр Тбилиси Каха Каладзе – яркий пример, почему футболистов лучше не допускать к власти.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили привлечение украинцев во временной оккупации к войне против Украины. Центр сопротивления отмечает, что соответствующие случаи сообщают жители временно оккупированной Херсонщины. Местные коллаборанты под разными предлогами, в частности зачастую репрессивными методами, выполняют планы по набору в ряды армии России.