Когда Украина может нанести сокрушительный удар по Москве: озвучена неожиданная дата

Украина не проводит удары по гражданским объектам, в отличие от России, и поэтому не следует ожидать атаки на парад в Москве 9 мая с украинской стороны. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии Radio NV.

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Крамаров отметил, что хотя прямой удар по гражданским недопустим для Украины, существует другая возможность для атаки на скопление военных сил в Москве, которые будут собраны для парада.

"Это не часть стратегии Украины — поражать гражданское население, как это делает Россия. Но есть другой шанс — 8 мая, когда происходит генеральная репетиция парада. Если бы удалось осуществить удар именно на эту репетицию, это было бы очень эффективно", — сказал он.

Эксперт пояснил, что репетиции охраняются и, как правило, проводятся ночью или на рассвете, когда на улицах практически нет гражданских.

"В настоящее время на улицах пусто, поэтому гражданские люди практически не присутствуют", — добавил Крамаров.

Он также обратил внимание, что возникают серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны Москвы, которая была укреплена перед парадом.

"Я надеюсь, что наше Главное управление разведки получит информацию по этому поводу", — подытожил военный аналитик.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского лидера Владимира Путина по поводу перемирия на 9 мая. Он также отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров, которые планировали посетить Москву 9 мая.

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