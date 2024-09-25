Когда Угледар упадет: какой следующий город окажется под угрозой оккупации

Вооруженные силы Украины могут быть вынуждены покинуть Угледар до 10 октября, об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Угледар

По его словам, ситуация в Угледаре остается напряженной, и, если не произойдет положительных изменений в развертывании дополнительных сил или если российские войска не понесут значительных потерь, ВСУ придется выйти из города. Эксперт предполагает, что это может произойти до 10 октября или даже раньше.

При этом он подчеркнул, что некоторые военные говорят о том, что счет уже идет даже на дни. Кроме того, эксперт добавил, что важно вывести технику, амуницию и боеприпасы.

Ступак подчеркнул, что российские войска используют корректированные авиабомбы, чтобы пробивать оборону украинских сил и окружать Угледар. Город находится под давлением с трех сторон — юга, запада и востока, согласно данным аналитиков DeepState. Единственное направление, которое пока остается под контролем ВСУ, это север. Однако, по словам эксперта, использование КАБ значительно усложняет оборону украинских войск, даже на выгодных позициях, как в Угледаре, который расположен на высоте и является важным логистическим узлом.

Эксперт также объяснил, какие последствия будет иметь возможный захват Угледара для украинской обороны на Донецком направлении. Если русские войска возьмут город, следующим объектом может стать Курахово.

"Если россиянам удастся взять Угледар, следующим будет город Курахово, дорога, соединяющая Курахово с городом Покровское Днепропетровской области. То есть позиции наших военных ухудшатся из-за такого продвижения", — подытожил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на бои в Угледаре отреагировали в Кремле и заявили, что внимательно за ними следят.



