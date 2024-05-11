Когда ситуация на фронте изменится в пользу Украины: названы сроки

Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ей реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник.

ВСУ продолжают оставаться в обороне. Фото из открытых источников

"С нашей стороны, главные факторы, которые могут по-настоящему повлиять, это если бы действительно у нас появилось большое количество дальнобойных ракет ATACMS, с помощью которых мы наконец-то начали уничтожать логистику, в частности железную дорогу и электротяги", — рассказал Петр Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.