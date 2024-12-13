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Когда Россия снова ударит по Украине: эксперты назвали вероятные даты

Эксперт предупреждает: Россия готовит ракеты и дроны для обстрелов в декабре

сегодня, 16:18
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Черновалова Кристина

Россия активно готовится к новой серии обстрелов по Украине. По прогнозам военного аналитика Александра Коваленко, следующая волна атак может произойти уже в конце декабря, ближе к Рождеству и Новому году.

Когда Россия снова ударит по Украине: эксперты назвали вероятные даты

Россия может нанести новые удары по Украине на новогодние праздники

После последнего массированного удара Россия начала накапливать ракеты и дроны. По словам эксперта, это время используется для проведения дополнительной разведки, уточнения маршрутов и загрузки боеприпасов.

Как объясняет эксперт, Россия традиционно выбирает праздничные дни для своих атак. С самого начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год украинцы встречают под звуки взрывов. Особое внимание российская сторона может уделить и Рождеству, которое в Украине отмечают 25 декабря, в отличие от российского православного календаря.

"О том, что у окупантов есть фетиш на нанесение ударов под праздники, известно давно. С начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год в Украине проходит под канонаду (до, во время и после часа "икс"). Рождество, Новый год и дни после него – это самый экстремально опасный период", – рассказал эксперт.

За последние недели Россия активизировала использование дронов для разведки. Возможные обстрелы могут начаться с запуска беспилотников для сбора данных, а затем агрессор может применить ограниченное количество ракет. Однако наиболее опасным периодом остаются самые праздничные дни.

Коваленко считает, что Россия может использовать ракету "Орешник" в конце года, даже несмотря на ее посредственную эффективность. Вероятно, это будет сочетание "Орешника" с другими типами вооружения, чтобы усилить эффект. В то же время, российская пропаганда может преувеличивать роль этого оружия, приписывая ему разрушения, которые на самом деле являются результатом обычных обстрелов.

"Но учитывая ее относительно посредственный эффект, вполне может совместить ее с массированными обстрелами на праздничные дни. И разрушение от обычного вооружения российская пропаганда будет списывать на эффект от "Орешника", не имеющего аналогов в мире", — отмечает он.

Читайте на портале "Комментарии" — Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает идею перемирия с Украиной. По его словам, Москва хочет закончить войну в Украине на своих условиях с выполнением задач, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/rossiya-nanesla-novyij-massirovannyij-udar-po-ukraine-chego-mozhno-ozhidat-v-blizhajshee-vremya-i-stoit-li-opasatsya-oreshnika.htm
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