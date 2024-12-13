Когда Россия снова ударит по Украине: эксперты назвали вероятные даты

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Черновалова Кристина
Россия активно готовится к новой серии обстрелов по Украине. По прогнозам военного аналитика Александра Коваленко, следующая волна атак может произойти уже в конце декабря, ближе к Рождеству и Новому году.
Россия может нанести новые удары по Украине на новогодние праздники
После последнего массированного удара Россия начала накапливать ракеты и дроны. По словам эксперта, это время используется для проведения дополнительной разведки, уточнения маршрутов и загрузки боеприпасов.
Как объясняет эксперт, Россия традиционно выбирает праздничные дни для своих атак. С самого начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год украинцы встречают под звуки взрывов. Особое внимание российская сторона может уделить и Рождеству, которое в Украине отмечают 25 декабря, в отличие от российского православного календаря.
За последние недели Россия активизировала использование дронов для разведки. Возможные обстрелы могут начаться с запуска беспилотников для сбора данных, а затем агрессор может применить ограниченное количество ракет. Однако наиболее опасным периодом остаются самые праздничные дни.
Коваленко считает, что Россия может использовать ракету "Орешник" в конце года, даже несмотря на ее посредственную эффективность. Вероятно, это будет сочетание "Орешника" с другими типами вооружения, чтобы усилить эффект. В то же время, российская пропаганда может преувеличивать роль этого оружия, приписывая ему разрушения, которые на самом деле являются результатом обычных обстрелов.
Читайте на портале "Комментарии" — Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает идею перемирия с Украиной. По его словам, Москва хочет закончить войну в Украине на своих условиях с выполнением задач, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
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