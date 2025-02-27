Когда Россия может заставить Украину капитулировать: ответ военных

Призывы к мирным переговорам, чаще звучащим из США, больше похожи на нарративы, продвигаемые Россией. Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что Украина не будет в НАТО – это одно из главных требований Путина. К тому же США пока не планируют объявления новых пакетов помощи, при этом пока еще фактически декларируют поддержку. Однако военные предупредили, какие угрозы ждут украинцев впереди.

Фото портал "Комментарии"

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал о намерениях России. Военный подчеркнул, что сейчас очень опасное время для украинцев как общества.

"Новости о "мощной поддержке" союзников и их желании ограбить нашу страну не вдохновляют, но наше х**вое морально-психологическое состояние — лучшее поле для работы россиян", — отметил военный.

По словам Жорина, россияне всегда очень удачно используют любую конфликтную или эмоционально чувствительную для украинцев тему. Ведь с деморализованным противником бороться гораздо легче, убежден военный.

“РФ, в отличие от тех же Штатов, понимает: капитуляцию нам можно навязать только в одном случае – когда мы рассыпаемся внутри страны. На это они и рассчитывают, так что будут целенаправленно работать”, — предостерег Жорин.

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безугла, как писал портал "Комментарии", сделала прогноз на 2025 год. По ее мнению, война не закончится в этом году. Также, по словам нардепа, не будет выборов и перемирия — только капитуляция одной из сторон.

Нардепка отметила: “Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия. Война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон капитулирует”.



