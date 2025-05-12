Когда Россия будет готова к реальным мирным переговорам с Украиной

В мае европейские лидеры, включая президента Украины Владимира Зеленского, требуют от российского диктатора Владимира Путина принять 30-дневное прекращение огня, чтобы показать первый шаг готовности к окончанию войны. Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, в каком случае Путин может пойти на договоренности.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Белесков считает, что в настоящее время между Россией и Украиной происходит "легкое имиджевое давление", которое заключается в опрокидывании ответственности за срыв переговоров. Однако, по словам аналитика, о готовности договариваться ситуация с Россией не изменилась.

"Если РФ не получает сигналы, что цена продолжения войны здесь и сейчас будет расти быстрее из-за дополнительных эффективных санкционных ограничений, новой масштабной дополнительной помощи Украине и качественной структурной перестройки внутри Украины для войны в долгую, то Кремль будет продолжать давить и пока сможет поддерживать текущую военную стратегию, которая базируется на преимуществе в огневой мощи и полном пренебрежении человеческой жизни", — считает Белесков.

По его словам, Россия не видит смысла идти на переговоры, пока имеет возможность улучшать свою позицию военным путем. Белесков отметил, что Украина в таком случае имеет лишь один вариант действий, который заключается в максимальном изматывании наступательного потенциала РФ, до того, как России может удаться ослабить Украину в готовности сопротивляться, а Западу и дальше поддерживать Киев.

"Лишь исчерпание способности РФ поддерживать текущую военную стратегию сделает ее открытой не до диктата, а к компромиссному фиксированию статуса кво без ограничения суверенитета и безопасности Украины", — заключает Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему для Украины наступил новый циничный этап "выкручивания рук" под контролем США.

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