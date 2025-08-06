Когда РФ начнет второй этап наступления: возможный ли еще масштабный прорыв фронта

Позади уже два месяца летней кампании россиян, когда они проводят ежедневные штурмы, пытаясь продавливать позиции ВСУ. Возможный ли еще масштабный прорыв фронта со стороны РФ? Когда РФ может начать второй этап наступления на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Характер войны все больше будет переходить в войну одних дронов против других

Военный обозреватель Денис Попович в интервью "Украинскому радио" заявил, что в российско-украинской войне вряд ли произойдет классический прорыв фронта, как часто происходило во Второй мировой, поскольку в нынешних условиях невозможно собрать ударный кулак необходимой мощности.

Эксперт пояснил, что сейчас на фронте создаются так называемые кил-зоны, то есть, участки почти абсолютного уничтожения, в которых артиллерия и дроны уничтожают практически все, что шевелится. В перспективе, ширина этих зон сплошного уничтожения может достичь 15-20 км.

"В этой кил-зоне продвигаться крайне трудно и нашим бойцам, и российским оккупантам. Это означает, что невозможно развернуть войска для прорыва фронта. Если глубина кол-зоны составляет 10-20 км, то как можно развернуть войска? Они сразу будут уничтожены артиллерией", — рассказал Попович.

Учитывая рост роли беспилотников, эксперт прогнозирует, что характер войны все больше будет переходить в войну одних дронов против других. Это уже происходит в контексте противодействия "Шахедам".

"Можно спорить об эффективности зенитных дронов, но так или иначе и шахеды, и дроны-разведчики мы пытаемся сбивать собственными зенитными дронами. То же самое делает и противник. Поэтому сейчас дроны занимают видное место в ведении боевых действий", — отмечает Денис Попович.

Россияне будут стягивать до 160 тысяч войск, бронетехнику

Военный эксперт и бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что Россия уже завершила первый этап своей военной кампании 2025-го года. Новый этап может начаться, когда враг накопит достаточное количество живой силы.

Эксперт отметил, что россияне будут продолжать боевые действия, пока есть ресурсы.

Романенко высказал предположение, что первый этап российской кампании 2025-го года был завершен из-за того, что враг использовал те ресурсы, которые они накопили в конце прошлого года и за зиму.

"Поэтому нужно рассчитывать, что они соберут до 160 тысяч войск, бронетехнику. Это будет второй этап", — подчеркнул эксперт.

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