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Когда Рада усилит мобилизацию: названы сроки

Депутаты начали рассмотрение поправок к закону о мобилизации

сегодня, 22:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Верховная Рада Украины планирует во второй половине марта приступить к рассмотрению законопроекта об усилении мобилизации.

Когда Рада усилит мобилизацию: названы сроки

В Украине планируют усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам секретаря парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в ближайшие дни народные депутаты будут рассматривать изменения к законопроекту, не вошедшие в отдельные блоки с правками.

"Депутаты сегодня (6 марта – ред.) только первый день, как пошли по правкам. До этого, я напомню, мы по блокам рассматривали. И в ближайшие дни еще будем рассматривать по тем правкам, которые не вошли в большие 16 блоков, где есть важные вопросы", — рассказал Роман Костенко.

Как известно, в Раде считают, что Украина движется к тотальной мобилизации в разных сферах, в частности, экономика должна быть больше сфокусирована на производстве вооружения и боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nguQiAiIM4g
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 23:00

народ вас знесе!!!


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