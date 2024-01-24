Когда Путин принял решение напасть на Украину: в разведке рассказали новые подробности

Экс-руководитель украинской внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк отметил, что Владимир Путин принимал решение атаковать Украину еще в 2004 году. Об этом он рассказал в интервью каналу 1 1 .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мне кажется, это был 2004 год, Оранжевая революция. И когда Украина откровенно сказала, что наш курс — в Европейский Союз, в НАТО, что мы выбираем сами свой путь, тогда Путин, понимая, что уже под риском все его возможности, отдал команду готовить эту "операцию". И тогда тысячами были присланы к нам российские агенты, как Безлер и остальные "спящие" по разным городам. И начались готовиться Генеральным штабом (РФ) эти операции", — продолжил Валерий Кондратюк.

Как он утверждает, теперь из того количества российских агентов осталось в стране гораздо меньше.

Бывший разведчик отмечает, что в 2014 году россияне завербовали многих жителей в Украине "по политическим вещам", поскольку существовал политический раскол в государстве. Однако, когда началась война, многие из агентов отказались идти на сотрудничество.

"И россияне сейчас пытаются восстановить свое влияние над этими людьми и вернуть их под свой контроль шантажом, угрозами. И это большие риски, до сих пор существующие для Украинского государства", — считает Кондратюк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Запад должен готовиться к нападению РФ . Представители Института изучения войны (ISW) считают, что Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 (которые являются ответом на агрессию РФ против Украины и российские угрозы в адрес членов НАТО) как провокационные. А министр обороны Германии Борис Писториус, как и многие европейские политики и чиновники в последнее время, говорит о том, что однажды Россия может напасть на страну НАТО.