Когда Путин остановит войну: какие требования интересуют его на переговорах

Российский диктатор Владимир Путин выдвигает жесткие, бескомпромиссные требования во время мирных переговоров с Украиной и продолжает обстреливать ее территорию ракетами и беспилотниками, демонстрируя, что согласится на урегулирование только по своим условиям и будет продолжать боевые действия, пока они не будут выполнены. Об этом сообщает Associated Press.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В то же время, глава Кремля пытается не раздражать президента США Дональда Трампа, одобрительно отзываясь о его дипломатическом подходе и заявляя об открытости России к переговорам, несмотря на выдвижение максималистских требований, которые не принимают ни Киев, ни Запад, говорится в материале.

"Трамп, ранее обещавший завершить войну, продолжающуюся уже три года, за 24 часа, кардинально изменил подход США к изоляции России, проводя телефонные разговоры с Путиным и критикуя президента Украины Владимира Зеленского. При этом Трамп предостерег Путина не угождать ему и пригрозил Москве санкциями, если она не подвергается публике".

Однако в последние дни Трамп обнаружил признаки нетерпения к Путину, заявив, что российский лидер "потерял смысл" из-за усиления атак на Украину с воздуха.

"Что Владимир Путин не осознает, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем!" – заявил Трамп.

На это заявление отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ:

"Я знаю только одну действительно плохую вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!"

Между тем, аналитик из Москвы Федор Лукьянов подчеркнул, что Путин ведет с Трампом "психологическую игру", поскольку оба считают, что хорошо понимают друг друга.

"Тактика Путина, очевидно, построена на предположении, что этот вопрос имеет меньшее значение для его собеседника, который хочет как можно быстрее избавиться от него, тогда как для российской стороны он является приоритетным. Исходя из такой логики, тот, для кого этот вопрос менее важен, в конце концов уступит", — пояснил он.

Вместе с тем, многие эксперты считают, что Россия летом расширит свое наступление, чтобы оккупировать больше украинских территорий и выставить еще более суровые условия мира.

"Москва верит, что со временем ее рычаги влияния на Украину будут расти, и поскольку Трамп ясно дал понять, что он может выйти из переговорного процесса, российские войска готовятся активизировать боевые действия", – заявил Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

По его мнению, Россия стремится захватить всю Донецкую область и увеличить интенсивность атак на украинскую территорию.

"Кремль будет пытаться создать впечатление ухудшения ситуации на фронте во время переговоров и показать Европе, что ее тыл небезопасен, чтобы сдержать возможное введение европейских войск в Украину", — отметил Уотлинг в своем аналитическом отчете.

В то же время, некоторые обозреватели считают, что переговоры могут быть лишь способом Путина снять напряжение со стороны Трампа.

"Путин предложил Трампу своеобразный промежуточный результат, который можно представить как достижение дипломатии Вашингтона, не идя при этом ни на какие серьезные уступки", – пояснила Татьяна Станова из Центра Карнеги Россия-Евразия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе рассказали о планах Путина . Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин готовит Россию к продолжительной войне против Украины. Они указывают, что российские власти наращивают подготовку не только к противостоянию с Украиной, но и рассматривают перспективу потенциального конфликта с НАТО.

В отчете ISW указывают, что 30 мая Путин подписал указ, предоставляющий правительству России право лишать акционеров предприятий оборонной промышленности их прав в случае невыполнения госзаказов во время военного положения. Документ разрешает Министерству промышленности и торговли назначать внешнее управление над предприятиями, не справляющимися с задачами в рамках военных контрактов. Это решение охватывает компании, работающие в сфере авиации, судостроения, военных разработок, а также государственных субподрядчиков.