Когда Путин остановит войну: какие требования интересуют его на переговорах

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Лиля Воробьева
Российский диктатор Владимир Путин выдвигает жесткие, бескомпромиссные требования во время мирных переговоров с Украиной и продолжает обстреливать ее территорию ракетами и беспилотниками, демонстрируя, что согласится на урегулирование только по своим условиям и будет продолжать боевые действия, пока они не будут выполнены. Об этом сообщает Associated Press.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В то же время, глава Кремля пытается не раздражать президента США Дональда Трампа, одобрительно отзываясь о его дипломатическом подходе и заявляя об открытости России к переговорам, несмотря на выдвижение максималистских требований, которые не принимают ни Киев, ни Запад, говорится в материале.
Однако в последние дни Трамп обнаружил признаки нетерпения к Путину, заявив, что российский лидер "потерял смысл" из-за усиления атак на Украину с воздуха.
На это заявление отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ:
"Я знаю только одну действительно плохую вещь – Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!"
Между тем, аналитик из Москвы Федор Лукьянов подчеркнул, что Путин ведет с Трампом "психологическую игру", поскольку оба считают, что хорошо понимают друг друга.
Вместе с тем, многие эксперты считают, что Россия летом расширит свое наступление, чтобы оккупировать больше украинских территорий и выставить еще более суровые условия мира.
"Москва верит, что со временем ее рычаги влияния на Украину будут расти, и поскольку Трамп ясно дал понять, что он может выйти из переговорного процесса, российские войска готовятся активизировать боевые действия", – заявил Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб в Лондоне.
По его мнению, Россия стремится захватить всю Донецкую область и увеличить интенсивность атак на украинскую территорию.
В то же время, некоторые обозреватели считают, что переговоры могут быть лишь способом Путина снять напряжение со стороны Трампа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе рассказали о планах Путина . Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин готовит Россию к продолжительной войне против Украины. Они указывают, что российские власти наращивают подготовку не только к противостоянию с Украиной, но и рассматривают перспективу потенциального конфликта с НАТО.В отчете ISW указывают, что 30 мая Путин подписал указ, предоставляющий правительству России право лишать акционеров предприятий оборонной промышленности их прав в случае невыполнения госзаказов во время военного положения. Документ разрешает Министерству промышленности и торговли назначать внешнее управление над предприятиями, не справляющимися с задачами в рамках военных контрактов. Это решение охватывает компании, работающие в сфере авиации, судостроения, военных разработок, а также государственных субподрядчиков.
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