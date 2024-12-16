Когда прибудут миротворцы: новое заявление о западных войсках в Украине

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас заявила, что для возможной отправки западных миротворцев нужно достичь мира в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Западные миротворцы. Фото из открытых источников

Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе ответила на вопросы журналистов о возможном присутствии западных войск в Украине с миротворческой миссией. По ее словам, Россия не планирует закончить войну, поэтому ЕС не будет отправлять миротворцев в Украину.

"Для того чтобы отправить миротворцев, сначала должен быть мир, но Россия не хочет мира, и это очень ясно — если вы посмотрите, например, на интервью Лаврова Такеру Карлсону — они не отступили от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", — сказала Каллас.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял об инициативе отправить миротворцев в Украину. Такие переговоры прошли в ноябре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также в декабре с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Однако политики не заключили конкретных договоренностей, а в Польше инициатива не нашла поддержки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль назвал условие размещения западных миротворцев в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что две страны рассматривают возможность размещения своих войск в Украине. Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок считает возможным участие немецких солдат в миротворческой миссии в Украине. По ее словам, такой вариант может быть после прекращения огня и будет служить для сохранения мира в Украине.