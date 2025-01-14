Когда появятся электронные направления на военно-врачебную комиссию: объяснение Минобороны

Министерство обороны Украины запускает масштабную реформу военно-врачебной экспертизы (ВЛК) в Вооруженных силах. Уже в январе этого года военнообязанные смогут получить электронные направления на ВЛК через мобильное приложение "Резерв". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Направление на ВЛК. Фото: zn.ua

По словам Умерова, первым этапом реформы стало создание нормативно правовой базы для выдачи электронных направлений.

"Мы стремимся сформировать современную и прозрачную систему ВЛК, которая позволит минимизировать коррупционные риски и бюрократические барьеры. Благодаря цифровизации этот процесс станет намного более удобным для каждого. Параллельно мы работаем над усовершенствованием новых нормативных актов для дальнейшего упрощения процедуры для военнообязанных и военнослужащих", — отметил министр.

Также он добавил, что теперь решения экспертных групп, оценивающих повседневное функционирование личности, будут заменять функции МСЭК, которые начали действовать с 1 января. Обновленные требования отвечают современным стандартам и потребностям.

Как сообщалось ранее, в рамках реформы военно-врачебных комиссий в Украине планируют устранить необходимость посещать территориальные центры комплектования.

Также следует отметить, что до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имеющие статус "ограниченно подходящий", должны пройти повторную ВЛК. Это предусмотрено приказом Минобороны №402, вступившим в силу одновременно с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.



"Комментарии" уже писали, что в марте 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон , отменивший статус "ограниченно пригодный к военной службе". Теперь те, кто имел этот статус, должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения своей пригодности к службе.