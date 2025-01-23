Когда остановится наступление России: почему особые надежды на март

Россияне несут значительные потери. Однако продолжают свое наступление, бросая основные резервы по продвижению в Донецкой области. Когда реально может остановиться наступление России? Почему кардинальных изменений на поле боя не следует ожидать до конца марта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Понимания у российской стороны негде будет продолжаться то наступление

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что у российской стороны нет понимания относительно того, как долго им удается наступать на фронте.

"Понимания у российской стороны не будет сколько будет продолжаться то наступление. Скорее всего, они рассчитывают, что они упрутся в украинскую оборону. Когда они упрутся и не будет ресурсов наступать, тогда будут выходить на трек мирных переговоров", — сказал эксперт.

Иван Ступак добавил, что, возможно, РФ и не способна организовывать крупные наступательные кампании, однако она продолжает ежедневно захватывать украинские территории.

"Каждый день мы теряем наши территории, по 100-200 метров... Они делают микрооперации, микроинсульты для украинской армии. Эти микрокотлы. Посмотрите, что мы потеряли из более-менее крупного с сентября: Кураховка, Селидово, Угледар. В декабре это город Курахово. Сейчас у нас на грани, уже 95% города Торецк. Часов Яр мы потеряли под 70%. Да, возможно они не могут показывать свою эффективность, но они продвигаются", — добавил эксперт.

Нам очень важно сохранить единство

Командир Батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко в эфире канала "Киев24" отметил, что кардинальных изменений на поле боя не следует ожидать до конца марта.

Военный прогнозирует, что боевые действия будут "более динамичными" в том числе и в марте 2025 года.

"Для противника является принципиально важным моментом оккупировать максимальное количество наших территорий до тех пор, пока администрация Белого Дома во главе с Трампом не примет ряд финальных решений, как действовать по Украине", — отметил военный.

Федоренко отметил, что в настоящее время враг преобладает в живой силе и средствах поражения, однако силы россиян также "стираются".

"Когда ситуация чрезвычайно сложная нам очень важно сохранить единство. Потому что надо выдержать напор. Так или иначе, враг не сможет так действовать постоянно. После этого "нажима" обязательно будет откат. А к этому времени могут быть приняты правильные решения для возможности усиление наших сил обороны", — сказал комбат.

Военный считает, что наращивание нашего оборонного производства и усиление сил за счет западного вооружения, а также санкции и экономическое влияние на РФ, если оно будет введено Соединенными Штатами Америки, заставят страну-агрессорку "несколько отлезть".

"Как будет на самом деле, я думаю, что первые мазки станут известны в конце только марта месяца. К тому времени не стоило бы ожидать каких-либо кардинальных изменений как на поле боя, так и в общеполитической международной сфере по войне в Украине" , – заметил военный.

Он уверен, что за счет наращивания оборонного производства и последующей поддержки стран-союзников Украина сможет добиться перераспределения сил в этой войне.

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