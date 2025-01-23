Когда остановится наступление России: почему особые надежды на март

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Кравцев Сергей
Россияне несут значительные потери. Однако продолжают свое наступление, бросая основные резервы по продвижению в Донецкой области. Когда реально может остановиться наступление России? Почему кардинальных изменений на поле боя не следует ожидать до конца марта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что у российской стороны нет понимания относительно того, как долго им удается наступать на фронте.
Иван Ступак добавил, что, возможно, РФ и не способна организовывать крупные наступательные кампании, однако она продолжает ежедневно захватывать украинские территории.
Командир Батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко в эфире канала "Киев24" отметил, что кардинальных изменений на поле боя не следует ожидать до конца марта.
Военный прогнозирует, что боевые действия будут "более динамичными" в том числе и в марте 2025 года.
Федоренко отметил, что в настоящее время враг преобладает в живой силе и средствах поражения, однако силы россиян также "стираются".
Военный считает, что наращивание нашего оборонного производства и усиление сил за счет западного вооружения, а также санкции и экономическое влияние на РФ, если оно будет введено Соединенными Штатами Америки, заставят страну-агрессорку "несколько отлезть".
Он уверен, что за счет наращивания оборонного производства и последующей поддержки стран-союзников Украина сможет добиться перераспределения сил в этой войне.
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