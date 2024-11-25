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Когда начнутся переговоры с РФ: в ВРУ назвали месяц

Переговоры с Россией могут начаться в январе 2025 года

25 ноября 2024, 23:50
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Марьян Ощановский

Переговоры между Украиной и Россией о завершении войны могут начаться в январе следующего года, заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Когда начнутся переговоры с РФ: в ВРУ назвали месяц

Украина готовится к переговорам с РФ. Фото из открытых источников

"Украина движется к переговорам с Путиным, нравится это нам, не нравится – это уже не имеет значения. Зеленский проявил готовность к этим переговорам. Трамп сказал, что они будут. Путин, по моим данным, то, что опубликовали Reuters условия России – это не вымысел, это действительно то, что Россия передала США, Европе, Украине. То есть и Путин, он тоже там давал сигналы, что типа к разговору готовы, поэтому переговоры состоятся. Действительно, как сказал Зеленский, думаю, что эти переговоры состоятся в январе", – рассказал нардеп.

Он считает, что в начале переговоров Россия будет пытаться усилить свои позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Нападение РФ на НАТО вполне возможно. Думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и РФ почти невозможно, пока есть территория Украины", — заявил он. Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QyI_x_Pi3Og
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