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Когда на самом деле могут объявить перемирие между Украиной и РФ: что этому должно предшествовать

Завершить войну за 100 дней невозможно, и это прекрасно понимают в Украине

сегодня, 16:58
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Ткачик Олеся

Завершить войну в Украине на протяжении 100 дней физически невозможно, ведь за этот период можно только установить линию разграничения, однако дальнейшие этапы урегулирования конфликта потребуют гораздо больше времени. Об этом в эфире 24 канала сказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Когда на самом деле могут объявить перемирие между Украиной и РФ: что этому должно предшествовать

Переговоры Украины и РФ

По его мнению, после определения линии разграничения понадобятся месяцы для юридического закрепления ряда важных процессов. Только после этого можно будет говорить о возможности перемирия, добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, линия фронта в Украине простирается на 1500 километров, и согласование границ, которые бы устраивали обе стороны, потребует значительного времени.

Богданов убежден, что сначала нужно зафиксировать прекращение боевых действий, определить, что единичные столкновения лишь случайные инциденты. Вероятно, процесс достижения перемирия будет продолжаться от трех до шести месяцев – и это при условии, что обе стороны придут к четкому осознанию его необходимости, подчеркнул эксперт.

Он также поддержал слова главы Офиса Президента Андрея Ермака, который отметил нереалистичность 100-дневного срока.

"Если Ермак пишет, что 100 дней – это нереальный срок, то так и есть. Это действительно нереальный срок. Это просто невозможно. Все хотят завершения войны, но есть обычная управленческая механика, как это можно сделать, и через 100 дней никак не получится", — подытожил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не согласится завершить войну до 9 мая, символической для Путина даты. По мнению экспертов, вероятно, некоторые договоренности могут быть подписаны летом, вероятно, в июле.




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Источник: https://24tv.ua/zavershennya-viyni-ukrayini-za-100-dniv-realno-tse-skilki-chasu_n2739023
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