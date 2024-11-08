logo

BTC/USD

76241.04

ETH/USD

2925.27

LTC/USD

71.62

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда может быть принято мирное соглашение по Украине: как оно будет выглядеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда может быть принято мирное соглашение по Украине: как оно будет выглядеть

Уже в следующем году может быть принято соглашение о прекращении войны в Украине

сегодня, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Из открытых источников известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеют отличные отношения. Однако история знает многие случаи, когда близкие связи между лидерами со временем оборачивались роковыми последствиями.

Когда может быть принято мирное соглашение по Украине: как оно будет выглядеть

Владимир Зеленский

В частности, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала привел пример отношений между Сталиным и Гитлером. По его словам, мир ищет решение для остановки российской агрессии, и средний этап войны уже позади.

Черник отметил, что Дональд Трамп, как республиканец, ценит личные контакты и подхалимство, и имеет свои симпатии и антипатии. Премьер Венгрии Виктор Орбан нашел подход к Трампу, что обеспечило ему благосклонность со стороны американского лидера. Такой подход к политике является примером политического реализма — умения находить точки соприкосновения там, где их, казалось бы, нет.

"Нет абсолютно запретного инструмента, чтобы искать связи с Трампом, это нужно делать. Он президент, будет проводить политику. Это реальность", — отметил Черник.

Полковник также провел историческую параллель, показывающую, как дружба может обернуться против союзников. В преддверии Второй мировой войны советская пресса писала о симпатиях Сталина к Гитлеру. Черник вспомнил, что между ними сложились такие близкие отношения, которые едва не называли дружественными.

Однако впоследствии Гитлер написал письмо итальянскому диктатору Бенито Муссолини, в котором заявил, что вынужден напасть на СССР, потому что опасается, что Сталин готовится ему угрожать.

Все очень сложно, нет однозначных решений, абсолютно черного, абсолютно белого. Особенно в процессе поиска формулировок, которые будут вырисовываться", — подчеркнул эксперт.

Черник предположил, что, если четкой стратегии для разгрома России нет, будет происходить поиск формулы для прекращения боевых действий. Он считает, что средний этап войны уже позади, и в 2025 году можно ожидать появления важного документа, хотя точное время предсказать трудно. По словам Черника, этот документ может походить на "зерновое соглашение", а его формулировка будет зависеть от ситуации на фронте и в частности от развития Курской операции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан сообщил о "больших планах на будущее" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/yaki-stosunki-mizh-orbanom-trampom-yakomu-etapi-viyna-novini_n2681335
Теги:

Новости

Все новости