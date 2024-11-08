Когда может быть принято мирное соглашение по Украине: как оно будет выглядеть

Из открытых источников известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеют отличные отношения. Однако история знает многие случаи, когда близкие связи между лидерами со временем оборачивались роковыми последствиями.

Владимир Зеленский

В частности, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала привел пример отношений между Сталиным и Гитлером. По его словам, мир ищет решение для остановки российской агрессии, и средний этап войны уже позади.

Черник отметил, что Дональд Трамп, как республиканец, ценит личные контакты и подхалимство, и имеет свои симпатии и антипатии. Премьер Венгрии Виктор Орбан нашел подход к Трампу, что обеспечило ему благосклонность со стороны американского лидера. Такой подход к политике является примером политического реализма — умения находить точки соприкосновения там, где их, казалось бы, нет.

"Нет абсолютно запретного инструмента, чтобы искать связи с Трампом, это нужно делать. Он президент, будет проводить политику. Это реальность", — отметил Черник.

Полковник также провел историческую параллель, показывающую, как дружба может обернуться против союзников. В преддверии Второй мировой войны советская пресса писала о симпатиях Сталина к Гитлеру. Черник вспомнил, что между ними сложились такие близкие отношения, которые едва не называли дружественными.

Однако впоследствии Гитлер написал письмо итальянскому диктатору Бенито Муссолини, в котором заявил, что вынужден напасть на СССР, потому что опасается, что Сталин готовится ему угрожать.

Все очень сложно, нет однозначных решений, абсолютно черного, абсолютно белого. Особенно в процессе поиска формулировок, которые будут вырисовываться", — подчеркнул эксперт.

Черник предположил, что, если четкой стратегии для разгрома России нет, будет происходить поиск формулы для прекращения боевых действий. Он считает, что средний этап войны уже позади, и в 2025 году можно ожидать появления важного документа, хотя точное время предсказать трудно. По словам Черника, этот документ может походить на "зерновое соглашение", а его формулировка будет зависеть от ситуации на фронте и в частности от развития Курской операции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан сообщил о "больших планах на будущее" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США.



