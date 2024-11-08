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Ткачик Олеся
Из открытых источников известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеют отличные отношения. Однако история знает многие случаи, когда близкие связи между лидерами со временем оборачивались роковыми последствиями.
Владимир Зеленский
В частности, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала привел пример отношений между Сталиным и Гитлером. По его словам, мир ищет решение для остановки российской агрессии, и средний этап войны уже позади.
Черник отметил, что Дональд Трамп, как республиканец, ценит личные контакты и подхалимство, и имеет свои симпатии и антипатии. Премьер Венгрии Виктор Орбан нашел подход к Трампу, что обеспечило ему благосклонность со стороны американского лидера. Такой подход к политике является примером политического реализма — умения находить точки соприкосновения там, где их, казалось бы, нет.
Полковник также провел историческую параллель, показывающую, как дружба может обернуться против союзников. В преддверии Второй мировой войны советская пресса писала о симпатиях Сталина к Гитлеру. Черник вспомнил, что между ними сложились такие близкие отношения, которые едва не называли дружественными.
Однако впоследствии Гитлер написал письмо итальянскому диктатору Бенито Муссолини, в котором заявил, что вынужден напасть на СССР, потому что опасается, что Сталин готовится ему угрожать.
Черник предположил, что, если четкой стратегии для разгрома России нет, будет происходить поиск формулы для прекращения боевых действий. Он считает, что средний этап войны уже позади, и в 2025 году можно ожидать появления важного документа, хотя точное время предсказать трудно. По словам Черника, этот документ может походить на "зерновое соглашение", а его формулировка будет зависеть от ситуации на фронте и в частности от развития Курской операции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан сообщил о "больших планах на будущее" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США.
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