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Когда Кремль планирует массированный обстрел: нардеп шокировал прогнозом

Костенко предположил, куда может ударить Россия

сегодня, 19:05 comments1915
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Кречмаровская Наталия

Кремль готовит так называемый "ответ" Украине за потрясающую спецоперацию "Паутина". Вероятно, это будет массированный комбинированный удар. Об этом рассказал народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко эфире Эспрессо. По его словам, удар может произойти уже в ближайшую ночь.

Когда Кремль планирует массированный обстрел: нардеп шокировал прогнозом

Обстрел. Иллюстративное фото

Костенко отметил, что в РФ, вероятно, сейчас разрабатывают план – разведка информирует, что россияне готовят удар, однако когда он будет неизвестно.

"Есть информация, что это будет сегодня ночью. Соответственно, если будут воздушные тревоги, то нужно реагировать на них. Считаю, что враг хочет что-то такое сделать, чтобы показать это миру. То, что у меня вызвало беспокойство, — коммуникация Трампа с Путиным, когда Путин в разговоре с Трампом сказал, что должен дать ответ", — отметил Роман Костенко.

В целом из информации о разговоре Трампа и Путина создается впечатление, что российский диктатор не будет наказан за этот ответ. Это также вызывает беспокойство.

При этом нардеп на 101% убежден, что Россия даст ответ. Вопрос — в том, что именно они сделают. Обстрел дронами они могут "продать" у себя, а для мирового сообщества возможно будет что-то другое. По словам политика, РФ может ударить по центрам принятия решений или по правительственному кварталу.

Что касается средств поражения, то РФ может использовать ракеты "Искандер", также есть информация о перемещении стратегических бомбардировщиков и пребывании в Черном море подлодок.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что посольство США в Украине предупредило об угрозе воздушных атак.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-e-informatsiya-shcho-tse-bude-sogodni-vnochi-polkovnik-sbu-kostenko-pro-pidgotovku-rf-udaru-po-ukraini
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