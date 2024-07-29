Когда F-16 будут участвовать в воздушных боях: что необходимо сделать Украине

Главный редактор Defense Express Олег Катков в разговоре с 24 каналом рассказал, сколько истребителей F-16 может получить Украина, какое количество необходимо и как они будут использоваться на фронте.

F-16

Катков упомянул заявление президента Владимира Зеленского, который отметил, что Украина в 2024 году получит всего 10% от необходимого количества истребителей. По его словам, нашему государству необходимо 128 самолетов F-16. При этом командование Воздушных сил в 2023 году сообщало, что желаемое количество составляет пять авиационных бригад, то есть 180 истребителей.

Кроме того, президент Зеленский говорил, что 50 истребителей не изменят ситуацию на фронте. Победа возможна только с помощью комплексных мероприятий, где F-16 является одной из составляющих. Среди других важных элементов – ракеты ATACMS, БМП Bradley, танки Leopard, ЗРК HIMARS и другое оружие.

Как считает эксперт, если Украина получит только половину эскадрильи F-16, то есть 6 единиц, они будут использоваться для обеспечения противовоздушной обороны в тыловых районах. По словам Каткова, этого недостаточно, и Воздушные силы нуждаются в опыте реального применения самолетов в тыловых зонах во избежание риска потерь в боевых столкновениях или из-за действий российской ПВО.

"Это крайне важно, потому что у Украины нет боевого опыта использования этих самолетов и самостоятельного их обслуживания. Это задача как для пилотов, которые будут уже летать без инструкторов, так и для техников, которые будут работать уже самостоятельно, а не когда за спиной стоит инструктор и смотрит, что там происходит, подсказки дает", – заметил главный редактор Defense Express.

Когда Украина получит следующие истребители F-16 и приобретет необходимый опыт, самолеты будут использоваться ближе к переднему краю фронта. С помощью ракет JASSM, которые будут поставлены вместе с самолетами, можно будет использовать их непосредственно на линии фронта.

"Тогда уже речь пойдет о воздушных боях. Однако все будет зависеть от того, с какими ракетами поступят F-16", — отметил Олег Катков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ готовится к прибытию в Украину американских истребителей.



