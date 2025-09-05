Когда должны заработать гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил о большом изменении

Гарантии безопасности для Украины – главная тема, которую украинский президент Владимир Зеленский обсуждает с лидерами западных стран и на международных площадках.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины рассказал об участии в Международном экономическом форуме "Амброзетти".

"Несмотря на то, что Россия пытается продолжать эту войну, мы уже начали строить систему безопасности, которая может подтолкнуть РФ к миру. Я не могу сейчас раскрыть все подробности — многие из них очень чувствительны и касаются военной сферы. Но мы готовим силу — на земле, в воздухе и на море, — которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну”, — заявил Зеленский.

Что касается гарантий безопасности для Украины, президент отметил, что в коалиции желающих есть 35 стран, и 26 из них готовы помочь реальной поддержкой безопасности. По словам Зеленского, это большое изменение.

"Это сильные страны, и Италия, конечно, является одной из них. Президент Трамп подтвердил: Америка готова принять участие. В ближайшие недели мы обсудим с каждой страной, что именно они могут сделать. И важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, во время войны, а не только после ее окончания", — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил за приглашение и внимание к Украине, к украинцам.

"Мы очень ценим то, что люди в Италии слышат нас, наших людей и поддерживают нас", – отметил президент Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в четверг, 4 сентября, состоялась встреча "коалиции желающих" в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсудили с президентом США Дональдом Трампом.