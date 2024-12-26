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Когда демобилизация: в Раде озвучили пессимистический прогноз

Демобилизации в ближайшее время не будет

26 декабря 2024, 00:10
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Марьян Ощановский

В Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Когда демобилизация: в Раде озвучили пессимистический прогноз

В Украине невозможна демобилизация. Фото из открытых источников

"По состоянию на сегодняшний день демобилизацию принять невозможно. Ротацию нужно действительно сделать. Военным, которые на передовой, нужно дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. У нас не хватает тех, кто действительно может держать оборону и проводить контрнаступательные операции", – сказал Александр Федиенко.

В то же время нардеп верит, что закон о демобилизации косы будет принят.

"То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вполне ожидаемо поставили на паузу штурм города Покровск в Донецкой области, поскольку за ним следует достаточно сложная для штурмов агломерация населенных пунктов, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Сейчас для противника в приоритете расширить выступление под Покровском. Таким образом, россияне двигаются к северу от города и пытаются продвигаться в районе Новоелизавтовка — Новооленовка — Украинка, потому что там фактически одни поля", — пояснил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика подвергается западным санкциям, а потому обещаниями отменить ограничения Дональд Трамп может склонить Владимира Путина к миру, заявил дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Трамп будет пытаться поощрить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может поощрить, — это отменой определенных болезненных для России санкций", — сказал он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFug3RCPamc
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