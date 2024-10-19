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КНДР вступает в войну: как должна отреагировать Европа

Северная Корея поддержала Россию в войне против Украины

19 октября 2024, 18:56
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Марьян Ощановский

Пока КНДР отправляет войска на войну против Украины и уже не скрывает поддержки России, Запад продолжает молчать, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

КНДР вступает в войну: как должна отреагировать Европа

КНДР отправляет войска на войну против Украины. Фото из открытых источников

"Северная Корея, как и Белоруссия, открыто вступила в войну на стороне России. В то же время, наши союзники продолжают жевать сопли и надеяться, что в случае поражения украинцев в коммунальной квартире Европы станет спокойнее жить", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что, по большому счету, не важно, кого убивать, чтобы были патроны и нормальное оружие.

"Но пока в США не пройдут выборы, никто вам не скажет – будет ли Украина самой вооруженной армией мира или придется воевать саперными лопатками, купленными за свои деньги", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bH4vWsFkYEvdet6hAWdM5eqCQARTtvRj6fMzNaA8CgtSJfNAXN5mjLJVwxf6qkvjl&id=100000878673787
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