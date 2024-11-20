КНДР может отправить на войну до 100 тысяч военных: что известно

Число военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины.

Северная Корея вступила в войну на стороне РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", – заявил Владимир Зеленский.

Как известно, ранее издание Bloomberg сообщало, что участие 100 тысяч войск КНДР в войне возможно, но их будут привлекать постепенно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.