КНДР может направить дополнительные войска в Россию для войны в Украине: когда это произойдет

Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска для поддержки войны России против Украины в июле или августе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

КНДР может направить дополнительные войска в Россию для войны в Украине

Национальная разведывательная служба сделала такую оценку на закрытом брифинге для парламентского комитета по разведке, после того как российские СМИ сообщили, что Пхеньян направит 5000 военных строителей и 1000 саперов в Курскую область России, что является еще одним возможным признаком углубления их военного союза.

Представитель правящей Демократической партии Пак Сон Вон и представитель Ли Сон Квен от главной оппозиционной Партии народной силы, проинформированных в разведке, сообщили журналистам, что Северная Корея, похоже, уже начала процесс набора войск для дополнительного развертывания в России.

После того, как секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в начале прошлой недели, российские СМИ сообщили, что Пхеньян планирует отправить тысячи военных строителей на Курскую линию фронта России.

В развед службе также отметили, что Северная Корея поддержала Россию, предоставив более 10 миллионов артиллерийских снарядов, ракет и дальнобойного оружия в обмен на экономическое сотрудничество и техническую поддержку со стороны Москвы.

Отмечается, что отправка войск и поддержка оружия Северной Кореей в значительной степени способствовали военным усилиям России, добавив, что Россия контролирует около 81 процента четырех украинских областей: Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что КНДР направит тысячи человек на границу с Украиной.