Война с Россией "Классно надувают щеки": раскрыт настоящий замысел Кремля по переговорам
"Классно надувают щеки": раскрыт настоящий замысел Кремля по переговорам

Руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" подчеркнул, что Россия способна вести боевые действия одновременно в Украине и против государств НАТО.

30 декабря 2025, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Москва демонстрирует интерес к переговорам, осознавая, что их отсутствие может привести к необратимым последствиям и даже к поражению в войне против Украины. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Классно надувают щеки": раскрыт настоящий замысел Кремля по переговорам

Фото: из открытых источников

По словам Чмута, Россия ищет переговорные пути, потому что понимает: "если переговоры не начнутся, россияне зайдут в необратимые процессы и будут иметь шанс к проигрышу этой войны". Он объясняет, что на позиции РФ давят многочисленные факторы: экономические санкции, успешные действия Украины на разных фронтах, потери техники, сложность ведения наступательной войны против активно защищающегося народа, а также усложнение мобилизации с каждым годом.

"Поэтому сейчас возникают вопросы по условиям, уступкам и надуванию щек" , — добавил Чмут.

Он подчеркнул, что предел возможных компромиссов определяется именно Украиной. Часто украинцы выглядят слабее, чем есть на самом деле, и это порождает недооценку со стороны Запада.

"Поэтому и Запад не верил в Украину в 2022 году, давая не больше трех недель для поражения в войне с Россией", – отметил Чмут.

Он добавил, что РФ продолжает демонстрировать внешнюю мощность, маскируя реальные проблемы.

"Просто они суперклассно маскируются, классно надувают щеки, нагнетают мощь, которой нет", — подытожил Тарас Чмут.

Как уже писали "Комментарии", переговоры между Украиной, США и Россией могут определить будущий путь мирного урегулирования конфликта, а завершение войны и заключение мирного соглашения может состояться уже в феврале 2026 года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью YouTube-канала Telegraf UA.



