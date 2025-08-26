Клан Кадыровых: что скрывается в Чечне

В Чечне власти все больше концентрируются в руках большой семьи Кадыровых. По данным "Русской службы BBC", сегодня в структурах местных властей работает более 80 родственников Рамзана Кадырова. Для сравнения: в 2018 году таких насчитывалось не менее 45.

Клан Кадыровых

Официально у главы Чечни 14 детей, семеро из которых еще несовершеннолетние. В то же время шесть взрослых уже получили собственные должности и активно вовлечены в управление регионом. Многие создали семьи, и новые члены клана также интегрировались во властную вертикаль.

Журналисты отмечают, что власть в Чечне держится на культе личности Кадыровых. Такой формат управления нельзя воспроизводить механически. Если Кремль решит заменить Рамзана Кадырова, новому главе придется долго и болезненно доказывать свою легитимность в глазах общества. В этом контексте многочисленные родственники Кадырова, расставленные на ключевых должностях, станут скорее препятствием, чем поддержкой любого преемника.

Таким образом, политическая система Чечни фактически срослась с кланом Кадыровым, и вопрос наследственности властей в регионе остается одной из острейших проблем для Москвы.



