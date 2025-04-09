Китайско-корейские колонии станут нормой в оккупированных областях: прогноз

Захват в плен первых китайских военных прокомментировала волонтер Мария Берлинская. Она добавила, что война перешла на новый этап.

Пленный китаец

"По сути, это означает еще один этап войны. Очередное повышение ставок", – добавила волонтер.

Также она отметила, что захват китайцев в плен совпал с введением беспрецедентных пошлин и торговым конфликтом между США и Китаем.

"Что касается китайцев, это был только вопрос времени. И это, безусловно, только начало. Они пришли сюда за реальным боевым опытом и за ресурсом. Они хотят жить на этой земле, владеть всем, что еще несколько лет назад априори принадлежало нам. И китайцы, и корейцы, и иранцы и другие народы будут приглашены сюда россиянами", – отметила Берлинская.

По ее словам, российские оккупанты ворвались к нам в дом, и будут раздавать комнаты в нашем доме чужакам в обмен на военную помощь.

"И мы и не оглянемся, как китайско-корейские колонии станут нормой в наших оккупированных областях. А выкурить их отсюда будет практически невозможно. Все, что мы любим, нужно защищать. Иначе убьют и украдут. Старые законы больше не работают. И если вам пока кажется, что технологическое развитие автоматически означает гуманизм — у меня для нас плохие новости", — отметила Берлинская.

Она добавила, что технологическое развитие означает лишь, что мы будем убивать друг друга не палками, а работами и онлайн.

"Если вы ждали знак – то вот он. Никто нас не защитит от кочующих сюда многомиллионных племен, вооруженных технологиями. И если вы любите свой мир, своих близких – учитесь защищать. Потому что может быть очень больно все это терять, потому что сейчас потеряли время", — подчеркнула Берлинская.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что украинские военные взяли в плен двух китайцев.



