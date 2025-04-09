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Китайский солдат заплатил 300 тысяч, чтобы попасть в армию РФ для войны против Украины: какая причина

Гражданин Китая пошел на войну в Украине, чтобы получить гражданство России.

сегодня, 16:46
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Slava Kot

Взятый в плен украинскими военными китайский солдат рассказал, как попал на войну в Украину. По его словам, он заплатил 300 тысяч рублей через посредника, чтобы присоединиться к российской армии. Главной мотивацией гражданина Китая стала возможность получить гражданство России.

Китайский солдат заплатил 300 тысяч, чтобы попасть в армию РФ для войны против Украины: какая причина

Китайские военные. Фото из открытых источников

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на отдел коммуникаций ОТУ "Луганск", во время боев близ Белогоровки бойцы 81-й отдельной механизированной бригады взяли в плен нескольких противников, в том числе китайского солдата.

Оказалось, что для того чтобы попасть на войну в Украину, китайский солдат заплатил деньги.

"По словам самого пленника, к российской армии он присоединился через посредника в КНР, оплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ", — сообщает ОТУ "Луганск".

Китайский пленный рассказал, что подготовку к активным боевым действиям проводил на временно оккупированной Луганщине, в составе группы, сформированной из других граждан КНР. Военная подготовка проводилась без переводчика. Китайский солдат с представителями армии РФ разговаривали жестами или через переводчик на телефоне.

Китайский солдат заплатил 300 тысяч, чтобы попасть в армию РФ для войны против Украины: какая причина - фото 2

Китайский солдат в украинском плену

Причиной, почему гражданин Китая пошел на войну, была возможность получить российское гражданство.

"По его словам, основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. Также он отметил, что у некоторых участников группы были проблемы с законом в КНР", — говорится в материале.

В настоящее время китайский пленный сотрудничает с правоохранителями, его личность и гражданство КНР подтверждены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле неожиданно отреагировали на китайских солдат, взятых в плен на войне.

Также "Комментарии" писали о МИДе Украины, который вызвал представителя Китая из-за инцидента с солдатами КНР на войне в Украине.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/9/7506755/
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