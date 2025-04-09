Китайский солдат заплатил 300 тысяч, чтобы попасть в армию РФ для войны против Украины: какая причина

Взятый в плен украинскими военными китайский солдат рассказал, как попал на войну в Украину. По его словам, он заплатил 300 тысяч рублей через посредника, чтобы присоединиться к российской армии. Главной мотивацией гражданина Китая стала возможность получить гражданство России.

Китайские военные. Фото из открытых источников

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на отдел коммуникаций ОТУ "Луганск", во время боев близ Белогоровки бойцы 81-й отдельной механизированной бригады взяли в плен нескольких противников, в том числе китайского солдата.

Оказалось, что для того чтобы попасть на войну в Украину, китайский солдат заплатил деньги.

"По словам самого пленника, к российской армии он присоединился через посредника в КНР, оплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ", — сообщает ОТУ "Луганск".

Китайский пленный рассказал, что подготовку к активным боевым действиям проводил на временно оккупированной Луганщине, в составе группы, сформированной из других граждан КНР. Военная подготовка проводилась без переводчика. Китайский солдат с представителями армии РФ разговаривали жестами или через переводчик на телефоне.

Китайский солдат в украинском плену

Причиной, почему гражданин Китая пошел на войну, была возможность получить российское гражданство.

"По его словам, основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. Также он отметил, что у некоторых участников группы были проблемы с законом в КНР", — говорится в материале.

В настоящее время китайский пленный сотрудничает с правоохранителями, его личность и гражданство КНР подтверждены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле неожиданно отреагировали на китайских солдат, взятых в плен на войне.

Также "Комментарии" писали о МИДе Украины, который вызвал представителя Китая из-за инцидента с солдатами КНР на войне в Украине.