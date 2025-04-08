Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада взяла их

Китайские военнослужащие, впервые взятые в плен Вооруженными силами Украины, попали в руки бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск.

Солдаты из Китая в плену ВСУ (фото из открытых источников)

Об этом сообщила пресс-служба указанной бригады.

В сообщении отмечается, что военные из Китая находились на стороне противника — в зоне активных боевых действий, вооруженные в составе одного из подразделений оккупационных войск Российской Федерации.

"Сейчас с пленниками проводятся все необходимые процессуальные действия украинскими правоохранительными органами. Десантники 81-й ОАэмбр продолжают успешно уничтожать захватчиков и всех, кто им помогает", — отметили в бригаде.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ взяли в плен китайцев в Донецкой области заявил президент Зеленский. Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленников, банковские карточки, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных.

"Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать."

Он подчеркнул, что привлечение Россией еще прямо или косвенно Китаю в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны.