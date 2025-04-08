Китайские солдаты в плену ВСУ: какая бригада взяла их

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Лиля Воробьева
Китайские военнослужащие, впервые взятые в плен Вооруженными силами Украины, попали в руки бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск.
Солдаты из Китая в плену ВСУ (фото из открытых источников)
Об этом сообщила пресс-служба указанной бригады.
В сообщении отмечается, что военные из Китая находились на стороне противника — в зоне активных боевых действий, вооруженные в составе одного из подразделений оккупационных войск Российской Федерации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ взяли в плен китайцев в Донецкой области заявил президент Зеленский. Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленников, банковские карточки, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных.
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