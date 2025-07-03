Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду главному дипломату Европейского Союза, что Пекин не может позволить себе проиграть России в Украине, поскольку опасается, что Соединенные Штаты в таком случае переключат все свое внимание на Пекин, сообщают несколько источников, знакомых с разговором, передает SCMP.

Китай заявил ЕС, что не может позволить проиграть России в войне в Украине

Этот комментарий, адресованный представителю ЕС Кайе Каллас, подтверждает то, что многие в Брюсселе считают позицией Пекина, но противоречат публичным заявлениям Китая. Министерство иностранных дел регулярно заявляет, что Китай "не является стороной" в войне. Некоторые причастные чиновники ЕС были удивлены откровенностью замечаний Ван.

Однако, по словам источников, Ван отверг обвинения в том, что Китай материально поддерживает военные усилия России, финансово или военно, настаивая, что если бы он это делал, конфликт давно бы закончился.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Европейский Союз направил Пекину четкое предупреждение о возможных последствиях поддержки российской войны против Украины. Как сообщает Reuters, об этом заявила новая глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, состоявшейся в Брюсселе.

Во время переговоров Каллас подчеркнула, что сотрудничество китайских компаний с российским оборонным сектором представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. Она призвала китайскую сторону как можно быстрее прекратить любые формы материальной помощи, прямо или косвенно укрепляющие военно-промышленный комплекс РФ.