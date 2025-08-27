logo

Война с Россией Китай тихо обновил сайт: пропала Украина
Китай тихо обновил сайт: пропала Украина

С сайта МИД Китая исчезли данные об административном устройстве и политике Украины

27 августа 2025, 19:36
Автор:
Ткачова Марія

Министерство иностранных дел Китая убрало со своего официального сайта информацию, касающуюся политической системы и административного разделения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гонконгское издание Sing Tao Daily.

Китай тихо обновил сайт: пропала Украина

С сайта МИД Китая пропала информация про Украину

По данным журналистов, обновление страницы "Краткое обозрение по Украине" состоялось в промежутке между мартом 2024-го и июлем 2025 года. В предыдущей версии было указано, что Украина состоит из 24 областей и Автономной Республики Крым, а также два города со специальным статусом — Киев и Севастополь.

В разделе "Политика" описывались ключевые события последних лет: Революция Достоинства, бегство Виктора Януковича, начало так называемого украинского кризиса и полномасштабная война 2022 года.

Отдельный раздел "Дипломатия" содержал информацию о приоритетах Украины в отношениях с США и европейскими партнерами, продвижении в международной интеграции, официальной позиции по осуждению российской агрессии и отказу признавать оккупацию Крыма.

Как отметил профессор юридического факультета Городского университета Гонконга Ван Цзяньюй, такие изменения существенны и могут свидетельствовать о пересмотре Пекином своей позиции, ранее заключавшейся в открытой поддержке территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что повреждения нефтепровода "Дружба", вызванные украинскими ракетными и дроновыми атаками, оказались значительными и потребуются несколько дней для восстановления. В то же время, по его словам, российская сторона нашла временное техническое решение, позволяющее возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра, правда, в небольших объемах.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/iz-saytu-mzs-kitayu-znikla-informatsiya-administrativniy-1756306726.html
