Китай тайно вооружает Россию: на Западе раскрыли детали расследования
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай тайно вооружает Россию: на Западе раскрыли детали расследования

Китайские компании поставляют ряд деталей, избегая наказания

3 сентября 2025, 12:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайские компании напрямую поставляли детали и материалы на сумму как минимум 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в расследовании The Telegraph.

Китай тайно вооружает Россию: на Западе раскрыли детали расследования

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что почти четверть стоимости этих поставок – на 12,5 млн евро – была передана российским компаниям, которые заточены на производство иранских дронов-камикадзе "Шахед", действующих в особой экономической зоне в городе Алабуга, согласно анализу издания глобальных торговых данных, собранных компанией Sayari.

Товары, экспортированные Китаем в Россию, включали авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродные нити — все ключевые компоненты для производства дронов, которые каждую ночь наносят разрушения по Украине.

Всего "The Telegraph" обнаружил 97 китайских поставщиков. Публично официальный Пекин заявляет о своем нейтралитете в отношении войны России против Украины. Однако его поставки деталей для дронов указывают на тесное военное сотрудничество между Пекином и Москвой, пишет СМИ. На поле боя это подтверждается тем, что украинские военные регулярно находят сбитую российскую технику с китайскими деталями.

Прямое участие в войне с поставкой военной техники или войск – как это делает Северная Корея – для Китая слишком рискованно с точки зрения стратегических интересов. Поэтому Пекин поддерживает Москву со стороны, позволяя китайским фирмам экспортировать товары двойного назначения, что привело к рекордному двустороннему товарообороту в 246 млрд евро в 2024 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — россиян ждало разочарование после санкций ЕС: чем ответил китайский банк.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/03/how-china-is-secretly-arming-russia/
