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Китай помогает Росси в войне: у Байдена состоялся откровенный разговор с Си без намеков

В США считают, что китайские материалы восполняют критические пробелы российского оборонного производства

сегодня, 07:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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США считают, что Китай поддерживает военные усилия России в войне против Украины. Этот вопрос поднял президент США Джо Байден с президентом Китая Си Цзиньпином во время их телефонного разговора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Китай помогает Росси в войне: у Байдена состоялся откровенный разговор с Си без намеков

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Китай помогает Москве наращивать свое оборонное производство с помощью большого количества станков, микроэлектроники, технологий беспилотников и крылатых ракет. По словам анонимных чиновников, которых цитирует Reuters, китайские материалы восполняют критические пробелы российского оборонного производства.

"Наше мнение состоит в том, что один из самых кардинальных шагов, доступных нам сейчас для поддержки Украины, состоит в том, чтобы убедить КНР прекратить помощь России в восстановлении ее военно-промышленной базы. России будет трудно поддерживать свои военные усилия без КНР вход", — сказал чиновник.

По их словам, россияне, вероятно, использовали импорт станков из Китая для увеличения производства баллистических ракет. Они назвали Dalian Machine Tool Group, одного из ведущих китайских производителей станков как одну из компаний-поставщиков России.

Кроме того. Россия получила военную оптику для танков и бронетехники китайской фирмы iRay Technology и Северокитайский научно-исследовательский институт производства электрооптики, сказали они.

В частности, Китай предоставил России двигатели для беспилотников и турбореактивные двигатели для крылатых ракет, и китайские и российские компании работают над совместным производством беспилотников в России.

Представители США также заявили, что Китай помогает России усовершенствовать свои спутниковые и другие возможности космического базирования для использования в Украине, усиливая российскую угрозу в Европе. И они сказали, что у Соединенных Штатов есть информация о том, что Китай предоставляет России изображение для ее войны против Украины.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us-says-china-is-boosting-russias-war-machine-ukraine-2024-04-12/
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