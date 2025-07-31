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Китай не хочет поражения РФ в войне: названа самая большая угроза для Украины

Дипломат отмечает, что Китай рассматривает Украину как инструмент Запада, а Россию как союзника.

31 июля 2025, 12:20
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Клименко Елена

Соединенные Штаты Америки не планируют выдвигать никаких требований Китая или заставлять его оказывать давление на Россию. Одной из причин этого является взаимная зависимость, усложняющая возможность просто игнорировать Китай. Кроме того, у Пекина нет интереса помогать Западу в одержании победы над Россией. Об этом в интервью Главред заявил дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Китай не хочет поражения РФ в войне: названа самая большая угроза для Украины

Фото: из открытых источников

По словам Хары, для Китая выгодна ситуация, в которой Россия находится в состоянии ослабления и изоляции, но продолжает существовать как антизападный партнер, из которого Пекин может получать политические и экономические выгоды. Он подчеркнул, что Китай не хочет видеть полное поражение России, о чем открыто заявлял министр иностранных дел КНР Ван И. Поэтому практически невозможно убедить Китай встать на сторону Украины или Запада.

Дипломат также отметил, что Китай рассматривает Украину как инструмент в руках Запада, в то время как Россию воспринимает как партнера, отстаивающего собственные национальные интересы. Хара подчеркнул, что, несмотря на критику действий Кремля, Пекин выступает против расширения оборонных альянсов, особенно НАТО в Европе. Эта позиция связана с нежеланием видеть подобные военные союзы в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китаю приходится бороться за влияние.

Ранее аналитики отмечали, что для Китая выгодно длительное военное противостояние в Украине, а победа России нежелательна. В случае поражения России могут возникнуть серьезные дестабилизационные последствия, которые окажут негативное влияние не только на регион, но и на глобальную безопасность.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты ввели санкции против крупной международной судоходной корпорации, которая, по данным, находится под контролем сына политического советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Это может осложнить экспорт иранской нефти, сообщает Financial Times.



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