Российский диктатор Владимир Путин может получить помощь от Китая. В Центре национального сопротивления рассказали, что КНР может вести переговоры с РФ по поводу своего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины.

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“По данным Центра, Китай может вести переговоры с РФ о возможности получения боевого опыта на ВОТ Украины. КНР хочет получить боевой опыт на примере того, как это делает Северная Корея”, — говорится в сообщении.

По информации источников Центра национального сопротивления, китайские посланцы неоднократно были замечены на временно оккупированной территории. Отмечается, что Китай и РФ продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.

"Ранее китайский бизнес помог России создавать с нуля предприятия по добыче и производству стройматериалов на временно оккупированной части Донбасса", — отметили в Центре.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об отсрочке платежей по предоставленным Минску кредитам. Отмечается, что выплаты переносятся на 2031-2036 годы. В общей сложности под действие сделки подпадают около 800 млн дол.

Также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже много лет маневрирует между попытками сохранить формальную независимость и необходимостью идти на уступки Кремлю, зачастую ценой суверенитета Беларуси.



