Китай может готовить опасную ловушку для Украины: озвучено тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай может готовить опасную ловушку для Украины: озвучено тревожное заявление

Аналитик советует осторожно относиться к участию Китая и не допустить прямого вовлечения в военные действия.

26 августа 2025, 07:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военный эксперт и майор запаса Алексей Гетьман поделился соображениями по поводу возможного участия Китая в миротворческой миссии на территории Украины. Он подчеркнул, что ключевым фактором остается нейтральность китайского контингента и недопущение сотрудничества с Россией.

Китай может готовить опасную ловушку для Украины: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

По словам аналитика, миссия ООН по поддержанию мира носит совсем другой характер, чем гарантии безопасности, которые предусматривает Североатлантический альянс. Он отметил, что присутствие миротворцев возможно только при условии прекращения боевых действий, и в таком случае участие Китая не вызывает возражений. Однако важно, чтобы их потенциал не использовался против Украины.

"Никто не будет допускать российских военных на украинскую территорию – это однозначно. А что касается гарантий от России – пусть гарантируют. Но мы прекрасно понимаем, чего стоят их обещания", – подчеркнул он в комментарии для "Украинского Радио".

Гетман также обратил внимание на то, что Украина будет формировать договоры безопасности с каждым государством отдельно: США могут обеспечить воздушную поддержку, Италия – сухопутные силы, а балтийские страны уже выразили готовность направить войска. Эстония готова направить роту военнослужащих.

Относительно Пекина эксперт высказался дипломатично:

"Лишний конфликт с Китаем нам не нужен. Если хотят – пусть пришлют официальный документ с поддержкой, но без физического присутствия войск. Не обязательно ехать так далеко – справимся сами", — подчеркнул Гетьман.

Как уже писали "Комментарии", Украина уже долго стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но с начала полномасштабного вторжения России европейские политики опасались, что популистские настроения могут ухудшить отношение общественности к Киеву. Пока их беспокоит, что сами украинцы могут потерять доверие к обещаниям Европы.



Источник: https://glavred.net/war/pust-ne-edut-daleko-analitik-delikatno-vyskazalsya-o-mirotvorcah-iz-kitaya-10692638.html
