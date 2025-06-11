Во время слушаний в Сенате министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Китай заинтересован в продолжительном военном противостоянии в Украине и положительном для Владимира Путина результате. По его мнению, это дает Пекину возможность укреплять свои позиции на мировой арене, пока внимание Запада сосредоточено на российско-украинском конфликте.

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Эти комментарии прозвучали в ответ на вопросы сенатора-республиканца Митча Макконнелла по внешнеполитической стратегии администрации Дональда Трампа.

На вопрос о стороне, ответственной за агрессию, Гегсет ясно указал на Россию. В то же время, говоря о том, кто должен одержать победу, министр подчеркнул, что главным приоритетом администрации является достижение мира. По словам Гегсета, мирный финал отвечает интересам США, даже если это не всем понравится.

Также он обратил внимание на стратегическое сближение Китая и России, которое, по его словам, явилось результатом нелепых действий предыдущих правительств США. По словам Гегсета, у Пекина есть двойной интерес — поддержать Путина и одновременно затянуть войну, чтобы рассеять силы США и их союзников, не позволяя им противостоять растущему влиянию Китая в других регионах мира.

Как уже писали "Комментарии", президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что американский лидер Дональд Трамп и в дальнейшем будет участвовать в мирных переговорах по прекращению войны, которую ведет Россия против Украины. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK. Несмотря на предыдущие заявления Трампа о возможном выходе из диалога, если не будет достигнут ощутимый прогресс, Стубб подчеркнул: он не видит никаких сигналов, свидетельствующих о намерениях Трампа отказаться от переговорного процесса.