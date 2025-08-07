logo

Китай хочет затянуть войну в Украине: зачем ему это нужно

Китай заинтересован в затягивании войны в Украине, чтобы взорвать обороноспособность США перед возможным вторжением на Тайвань

7 августа 2025, 16:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пекин активно поддерживает Россию в войне против Украины, стремясь использовать этот конфликт как инструмент стратегического ослабления Соединенных Штатов. Как пишет британское издание The Telegraph, война в Европе позволяет Китаю одновременно истощать как Москву, так и Вашингтон, не вступая в открытое противостояние.

Китай хочет затянуть войну в Украине: зачем ему это нужно

Китаю выгодна война в Украине

Китай передает России технологии двойного назначения, которые используются для изготовления военной техники, в частности микроэлектронику, оптические системы для бронетехники и оборудования для беспилотников. Отдельную роль в китайской помощи играет поддержка российской программы производства дронов, которые активно активно применяет в войне против Украины. Кроме того, Пекин наращивает закупку российской нефти и газа, что помогает Кремлю удерживать военную экономику.

По данным разведки, на территории Китая может действовать тайный завод по производству российских беспилотников, а совместные военно-морские учения РФ и КНР в Японском море сигнализируют о растущей координации действий двух авторитарных режимов.

Ключевой целью Китая является ослабление оборонного потенциала США. Помощь Вашингтона Украине и Израилю уже привела к существенному сокращению американских запасов вооружения, и Пекин стремится усилить эту тенденцию. В перспективе это позволит Китаю реализовать план по захвату Тайваня, не рискуя прямым вооруженным столкновением из США.

Американские военные аналитики оценивают вероятность вторжения Китая в Тайвань в период до 2027 года. В то же время в Пекине считают, что завершение проекта "Единый Китай", предусматривающий возвращение Тайваня под контроль КНР до 2049 года, является приоритетом, превосходящим даже риски торговой войны с США.

Таким образом, интерес Китая в продолжении боевых действий в Украине не только поддерживает Россию, но и выполняет более широкую геополитическую функцию — создать выгодные условия для реализации амбиций КНР на Тихоокеанском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Индия укрепляет связи с Россией, несмотря на давление США: в Москве обсудили стратегическое партнерство и поставки нефти.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/08/06/xi-jinping-cant-afford-russia-make-peace-ukraine/
