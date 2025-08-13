Китай еще раз существенно усилил наступательные возможности РФ на фронте: названы коварство помощи

Российские войска все активнее прибегают к тактике мобильных малых групп, чтобы прорывать украинскую оборону на разных участках фронта. Одним из ключевых инструментов такой тактики стали массово закупаемые в Китае мотоциклы и электросамокаты, рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

По его словам, китайские транспортные средства дают россиянам реальное тактическое преимущество: высокая скорость, маневренность и массовое использование позволяют штурмовым группам быстро проникать в тыл украинских подразделений.

"Со стороны может выглядеть комично – мотоциклисты, самокаты, – но на самом деле это серьезный инструмент для обхода нашей обороны. Китай поставляет России эти средства в больших объемах, и именно это становится фактором, который сложно игнорировать", – подчеркнул Ступак.

Он также сообщил, что японские СМИ готовят масштабное журналистское расследование помощи Китаю России в войне против Украины.

Отдельное внимание эксперт уделил структуре вражеских штурмовых групп: обычно это 10-15 подразделений по 10-15 человек, которые затем разделяются на пары или тройки. Благодаря малой численности и мобильности такие группы проникают через стыки между украинскими подразделениями.

"Это как нашествие тараканов — везде, по всему фронту. Мы видим много видео, где украинские защитники отрабатывают по ним в полях. Но эти группы появляются снова и снова", — отметил эксперт.

Ступак подчеркнул, что украинским беспилотникам и их операторам просто не хватает ресурсов, чтобы одновременно отслеживать и уничтожать всех врагов.

"Им удается проходить, накапливаться в наших тылах, что и создает реальную угрозу. Это и формирует то преимущество, которое россияне имеют сейчас на отдельных направлениях", — подытожил он.

