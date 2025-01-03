Китай бросит Россию на съедение США и Украине: когда это произойдет

Есть три сценария
завершения войны – оптимистичный, пессимистичный и реальный, говорит политолог,
военный Кирилл Сазонов. По его словам, от партнеров Украины и цен на нефть
будет зависеть, какой из этих сценариев будет воплощен в жизнь.
Владимир Путин
Суть оптимистического
сценария состоит в том, что после фактического отказа Кремля от переговоров на
условиях США, Белый Дом идет по логичному сценарию, который многие политики уже
озвучили. Для нормального переговорного процесса Украина должна быть сильной и
вооруженной до зубов.
"Конец весны или
лета – картина на фронте меняется в нашу пользу, вместо ползучего продвижения
оккупантов видим успешные рейды и контрудары ЗСУ. Платить за войну Кремлю все
сложнее, кризис в экономике и бюджете, дефицит снарядов и ракет все ощутимее,
прилеты украинских ракет по целям все чаще и болезненнее. Под давлением этих
факторов Россия просит мира и соглашается на условия Украины и Запада", —
говорит Сазонов.
При этом, по его
словам, пессимистичный сценарий похож на оптимистичный по факту, но гораздо
сильнее растянут во времени. Оружие поступает не так быстро и не в таких
больших объемах, как надо. В то же время Китай и КНДР не считаясь с ценой
продолжают поддерживать Россию на плаву деньгами и оружием.
"В Китае и без
того все не слишком хорошо в экономике, но Пекин идет на принцип ради больших
переговоров с США. В конце концов Вашингтон и Пекин садятся за стол переговоров
и находят общий знаменатель. В этой ситуации Россия больше не нужна и ее просто
бросают на съедение. Украина становится серьезным игроком региональной лиги и
форпостом Соединенных Штатов. Финиш – конец 2025, начало 2026 года", — считает
Сазонов.
В то же время, по
его мнению, реалистичный сценарий – микс из этих двух вариантов. Его суть
состоит в дожимании возомнившей о себе слишком много России без спешки в
контексте большой торговли между США и Китаем.
"Ну нет у Москвы
другого сценария, кроме как стать разменной монетой в этой торговле.
Присутствие "бензоколонки" в качестве равного партнера за столом переговоров
даже на плоскую шутку не тянет. В таком случае финиш ближе к концу 2025 года",
— добавил Сазонов.
Он говорит, что
действия Украины при развитии любого сюжета одинаковы — работать в активной
обороне, подразумевая готовность к рейдам и контрнаступлению в подходящий
момент.
"Все козыри на
переговорах и территории мы добудем в основном именно на поле боя. Курщина
остается важным фактором боевых действий. Донецкая область – место главного
противостояния. Тыл, экономика – все не впадают в отчаяние, не верят в "два-три
месяца", а работают в режиме марафона на окончательный результат", — подытожил
военный.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, при каких условиях Кит Келлог поедет в Москву на переговоры по
Украине.
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