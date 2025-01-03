Китай бросит Россию на съедение США и Украине: когда это произойдет

Есть три сценария завершения войны – оптимистичный, пессимистичный и реальный, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. По его словам, от партнеров Украины и цен на нефть будет зависеть, какой из этих сценариев будет воплощен в жизнь.

Владимир Путин

Суть оптимистического сценария состоит в том, что после фактического отказа Кремля от переговоров на условиях США, Белый Дом идет по логичному сценарию, который многие политики уже озвучили. Для нормального переговорного процесса Украина должна быть сильной и вооруженной до зубов.

"Конец весны или лета – картина на фронте меняется в нашу пользу, вместо ползучего продвижения оккупантов видим успешные рейды и контрудары ЗСУ. Платить за войну Кремлю все сложнее, кризис в экономике и бюджете, дефицит снарядов и ракет все ощутимее, прилеты украинских ракет по целям все чаще и болезненнее. Под давлением этих факторов Россия просит мира и соглашается на условия Украины и Запада", — говорит Сазонов.

При этом, по его словам, пессимистичный сценарий похож на оптимистичный по факту, но гораздо сильнее растянут во времени. Оружие поступает не так быстро и не в таких больших объемах, как надо. В то же время Китай и КНДР не считаясь с ценой продолжают поддерживать Россию на плаву деньгами и оружием.

"В Китае и без того все не слишком хорошо в экономике, но Пекин идет на принцип ради больших переговоров с США. В конце концов Вашингтон и Пекин садятся за стол переговоров и находят общий знаменатель. В этой ситуации Россия больше не нужна и ее просто бросают на съедение. Украина становится серьезным игроком региональной лиги и форпостом Соединенных Штатов. Финиш – конец 2025, начало 2026 года", — считает Сазонов.

В то же время, по его мнению, реалистичный сценарий – микс из этих двух вариантов. Его суть состоит в дожимании возомнившей о себе слишком много России без спешки в контексте большой торговли между США и Китаем.

"Ну нет у Москвы другого сценария, кроме как стать разменной монетой в этой торговле. Присутствие "бензоколонки" в качестве равного партнера за столом переговоров даже на плоскую шутку не тянет. В таком случае финиш ближе к концу 2025 года", — добавил Сазонов.

Он говорит, что действия Украины при развитии любого сюжета одинаковы — работать в активной обороне, подразумевая готовность к рейдам и контрнаступлению в подходящий момент.

"Все козыри на переговорах и территории мы добудем в основном именно на поле боя. Курщина остается важным фактором боевых действий. Донецкая область – место главного противостояния. Тыл, экономика – все не впадают в отчаяние, не верят в "два-три месяца", а работают в режиме марафона на окончательный результат", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях Кит Келлог поедет в Москву на переговоры по Украине.



