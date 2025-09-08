Китай больше не играет в нейтралитет в войне РФ против Украины: что произошло

Армия Китая учится на российском опыте борьбы с западными системами вооружения в Украине, а некоторые западные чиновники уверяют, что КНР дала молчаливое согласие на участие Северной Кореи в войне, чтобы Пхеньян мог модернизировать и обновлять собственный арсенал, что может стать "потенциальным благом для Пекина в случае многофронтовой войны против Запада". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "WSJ".

Парад в Китае. Фото: из открытых источников

Цитируя директора Института Китая SOAS в Лондоне Стива Цанга СМИ отмечает, что присутствие Кима на параде в КНР дало понять, что Пекин на самом деле поддерживает Путина и войну РФ в Украине.

"Это означает, что отправка Кимом войск для борьбы с Украиной не вызвала в Китае серьезного дискомфорта. Приглашение Кима было как средний палец демократическому Западу, который говорил: то, что вы считаете неприемлемым, нас не касается", — сказал Цанг.

Корреспондент WSJ подчеркнул, что армия Китая учится на российском опыте борьбы с западными системами вооружения в Украине, а некоторые западные чиновники уверяют, что КНР дала молчаливое согласие на участие Северной Кореи в войне, чтобы Пхеньян мог модернизировать и обновлять собственный арсенал, что может стать "потенциальным благом для Пекина в случае многофронтовой войны против Запада".

