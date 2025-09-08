logo

Китай больше не играет в нейтралитет в войне РФ против Украины: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

8 сентября 2025, 12:19

Отношения между Китаем и Европой стали заложниками российско-украинской войны

Отношения между Китаем и Европой стали заложниками российско-украинской войны

8 сентября 2025, 12:19
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Армия Китая учится на российском опыте борьбы с западными системами вооружения в Украине, а некоторые западные чиновники уверяют, что КНР дала молчаливое согласие на участие Северной Кореи в войне, чтобы Пхеньян мог модернизировать и обновлять собственный арсенал, что может стать "потенциальным благом для Пекина в случае многофронтовой войны против Запада". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "WSJ".

Китай больше не играет в нейтралитет в войне РФ против Украины: что произошло

Парад в Китае. Фото: из открытых источников

Цитируя директора Института Китая SOAS в Лондоне Стива Цанга СМИ отмечает, что присутствие Кима на параде в КНР дало понять, что Пекин на самом деле поддерживает Путина и войну РФ в Украине.

"Это означает, что отправка Кимом войск для борьбы с Украиной не вызвала в Китае серьезного дискомфорта. Приглашение Кима было как средний палец демократическому Западу, который говорил: то, что вы считаете неприемлемым, нас не касается", — сказал Цанг.

Корреспондент WSJ подчеркнул, что армия Китая учится на российском опыте борьбы с западными системами вооружения в Украине, а некоторые западные чиновники уверяют, что КНР дала молчаливое согласие на участие Северной Кореи в войне, чтобы Пхеньян мог модернизировать и обновлять собственный арсенал, что может стать "потенциальным благом для Пекина в случае многофронтовой войны против Запада".

Читайте также на портале "Комментарии" — Си похвастался на параде сверхоружием: о чем идет речь.

Также издание "Комментарии" сообщало – китайские власти устроили грандиозное действо невиданных ранее масштабов – в небе над китайской столицей увидели множество истребителей, а на центральных улицах Пекина – новейшие танки и последние образцы китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The New York Times".




Источник: https://www.wsj.com/world/china-shows-unity-with-russia-and-north-korea-but-divisions-linger-d37be3a2?mod=hp_lead_pos1
