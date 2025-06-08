logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кирилл Буданов сделал заявление об обмене телами погибших военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Кирилл Буданов сделал заявление об обмене телами погибших военных

Буданов отреагировал на обвинения россиян по репатриации тел погибших

сегодня, 15:30 comments1726
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне происходящих в Брянской области РФ действий.

Кирилл Буданов сделал заявление об обмене телами погибших военных

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он заявил, что Украина тщательно соблюдает договоренности, достигнутые в Стамбуле.

"Кого, когда и как менять – не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы.

Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на горе человеческом, к которому они сами же и причастны. Тем более, в большой праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, базирующейся на достигнутых договоренностях.

"И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские должны вернуться домой.

Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", – добавил Буданов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия якобы доставила первую партию тел погибших военных ВСУ на границу с Украиной, а чиновники РФ заявляют, что Украина отказывается забирать тела погибших.

На место не забыли пригласить иностранных журналистов и съемочные группы. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что это первая партия – 1 212 тел военных ВСУ, многие из них опознаны. По его словам, российская сторона согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, доставила первую партию тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. Все они идентифицированы как военнослужащие ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости