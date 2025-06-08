Кирилл Буданов сделал заявление об обмене телами погибших военных

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне происходящих в Брянской области РФ действий.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он заявил, что Украина тщательно соблюдает договоренности, достигнутые в Стамбуле.

"Кого, когда и как менять – не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы. Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на горе человеческом, к которому они сами же и причастны. Тем более, в большой праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем", – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, базирующейся на достигнутых договоренностях.

"И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские должны вернуться домой. Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", – добавил Буданов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия якобы доставила первую партию тел погибших военных ВСУ на границу с Украиной, а чиновники РФ заявляют, что Украина отказывается забирать тела погибших.

На место не забыли пригласить иностранных журналистов и съемочные группы. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что это первая партия – 1 212 тел военных ВСУ, многие из них опознаны. По его словам, российская сторона согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, доставила первую партию тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. Все они идентифицированы как военнослужащие ВСУ.