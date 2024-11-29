Кирилл Буданов прокомментировал свою «отставку» и новую ракету «Орешник»

Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов называет слухи о своем возможном увольнении "очередным вбросом" с целью дестабилизации и уверяет, что имеет нормальные рабочие отношения с Владимиром Зеленским. Об этом пишет BBC Украина. На этой неделе СМИ со ссылкой на источники снова написали, что президент планирует заменить руководителя ГУР.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилла Буданова назначили на этот пост еще в августе 2020 года. Он – один из немногих руководителей силовых структур, кто продержался в должности так долго.

Но в этом году украинские СМИ уже не раз писали, что Владимир Зеленский намерен заменить главного разведчика. Публично президент отрицал эту информацию.

На этой неделе издание NV сообщило, что в Офисе президента планируют уволить Кирилла Буданова. Якобы это кадровое решение "лоббирует" глава ОП Андрей Ермак.

"Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Наиболее этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны", — написало издание. Источники издания утверждают, что ряд заявлений Буданова могли навредить Украине.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", – так Буданов прокомментировал ВВС Украина эту информацию.

"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного — вбрасывание слухов и дезинформации — это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", — считает Буданов.

Отвечая на вопрос об отношениях с офисом президента, руководитель ГУР заверил, что "это обычный рабочий формат". "Почти каждый день докладываю президенту по ситуации".

По словам Буданова, война продолжается, перед ГУР стоит много задач, а любые угрозы, исходящие от российского режима, гипотетически реальны.

Примечательно, что ранее "вбросом" информацию о заместителе главы СБУ назвали и в самой спецслужбе.

Комментируя последние угрозы Владимира Путина об использовании против украинцев новых ракет, руководитель ГУР сказал ВВС Украина, что это попытка помешать любым попыткам закончить войну.

По словам Буданова, против Украины использованы практически все виды имеющихся вооружений – от подлодок до стратегической авиации. "Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали", – говорит он о новой российской ракете.