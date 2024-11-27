Кирилл Буданов обратился к НАТО: к чему призвал

26 ноября 2024 начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Руководитель украинской спецслужбы проинформировал партнеров о характеристиках российской ракеты средней дальности из комплекса "кедр", которой государство-агрессор россия нанесла удар по Днепру.

В заседании принял также исполняющий обязанности командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Представители Украины описали последствия атаки, объяснили порожденные ею вызовы и угрозы для евроатлантической безопасности, перечислили цели, которых стремилось достичь государство-агрессор.

Отмечается, что применение россией "кедра" направлено, в частности, на устрашение союзников Украины с целью лишить поддержки нашего государства в войне за независимость.

На заседании Кирилл Буданов и Анатолий Кривоножко призвали партнеров из НАТО усилить систему противовоздушной обороны Украины.

Представители государств-членов Альянса осудили действия России и заверили в дальнейшей поддержке Украины, подчеркнув, что единственным адекватным ответом на применение Россией баллистической ракеты средней дальности является увеличение поставок вооружения, необходимого нашему государству для борьбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера вся Украина была "красная" из-за объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе запуска баллистической ракеты средней дальности из Капустиного Яра Астраханской области. Напомним, именно такую экспериментальную баллистическую ракету запустили по Днепру 21 ноября, которую Путин назвал "Орешник", а ГУР сообщило о ракетной установке "Кедр".

В то же время была угроза из оккупированного Крыма, в Кривом Роге раздались взрывы. Вероятно, запустили Искандер.

По данным мониторинговых пабликов, Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" вплоть до 30 ноября, поэтому, вероятно, это не последняя угроза пусков оттуда.