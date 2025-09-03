Ким Чен Ын дал Путину одно обещание в Китае: какая опасность возникла для Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности и дальше поддерживать Россию в войне против Украины, назвав это "братской обязанностью". Его заявление прозвучало во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае, что может свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил Путина за похвалу в адрес солдат КНДР участвовавших в боевых действиях на стороне России, и намекнул на готовность предоставить дополнительные силы или ресурсы.

"Если я могу что-то сделать для вас и народа России, если нужно сделать больше, я сочту это братской обязанностью, обязательством, которое мы, безусловно, должны выполнить, и буду готов сделать все возможное, чтобы помочь", — сказал Ким Чен Ын.

Российский диктатор поблагодарил Ким Чен Ына за "мужество" северокорейских солдат, воюющих в составе российских сил. Глава Кремля заявил, что тысячи военных из Северной Кореи участвовали в боях за российские территории, в том числе во время наступления Украины в Курской области.

"Северокорейские солдаты сражались храбро и героически, и Россия никогда этого не забудет", – заявил Путин.

Сотрудничество России с КНДР может означать поставки дополнительных боеприпасов, техники и новых военных контингентов. Северная Корея уже снабжала Москву артиллерийскими снарядами и ракетами, что позволило российской армии продолжать наступательные действия против Украины.

