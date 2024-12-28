Ким Чен Ын отправляет на фронт солдат, которые "виновны перед КНДР", - ССО

Из расшифрованных материалов трофейного блокнота северокорейского солдата, убитого в Курской области России, стало известно, что КНДР направляет на фронт "элитных бойцов", среди которых был погибший. Военнослужащим также навязывают идею, что участие в войне — шанс "защитить родину" и "откупиться" за свои проступки перед страной. Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины.

Войска КНДР.Фото: УНН

В расшифрованных записях отмечено, что солдат КНДР, рядовой Генг Хонг Джонг, убитый во время боевых действий, в своем блокноте писал о своей "измене партии" и "неблагодарных поступках против верховного главнокомандующего". Он также отмечал, что готов безоговорочно выполнять приказы Ким Чен Ина.

"Защита родины — это священная обязанность. Я горд, что получил возможность служить и носить форму революции для защиты нашего верховного главнокомандующего. Я был удостоен повышения, но предал родную партию и совершил поступки, которые не стоило делать", — написал он.

Также в блокноте солдат признается, что после победы на войне намерен подать петицию в партию, когда мы вернемся на родину.

Воюющие против Украины войска КНДР оставляют за собой ряд интересных и тревожных подробностей. Например, ранее в ССО ВСУ была расшифрована еще одна часть записей этого же солдата, в которых он поздравлял коллегу с его праздником. Кроме того, военнослужащий Кирилл Сазонов сообщил, что северокорейские солдаты готовы идти на самоубийство во избежание плена ВСУ. Это, по словам Сазонова, обусловлено их страхом перед репрессиями против остающихся в Северной Корее семей.

Как писал портал "Комментарии", в США рассказали , почему солдат КНДР в боях против ВСУ РФ использует как самоубийц.